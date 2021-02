Mai mulți copii au fost aruncați de la etajul 3 de mama lor pentru a-i salva de un incendiu. Vecinii au întins pături pentru a-i ajuta să sară și să-și salveze viețile (VIDEO)

Locuitorii districtului Bayrampașa din Istanbul, Turcia, au salvat un grup de copii care au sărit pe geamul unui apartament pentru a scăpa din calea flăcărilor. Adulții le-au întins pături, iar mama lor i-a ajutat să cadă pe ele de la balcoul aflat la etajul al treilea, relatează publicația turcă Duvar.

Incidentul a avut loc miercuri, 24 februarie, când într-un apartament aflat la etajul al treilea al unui bloc din Istanbul a izbucnit un incendiu. Auzind țipetele copiilor, mai mulți locuitorii din zonă s-au adunat în fața imobilului, unde au întins pături pentru a-i ajuta să sară pe geam.

„Am auzit țipetele în timp ce ne aflam la serviciu. Am văzut copiii la geam. Am adunat o grămadă de pături. Și-au salvat viețile sărind pe pături”, a declarat Yalcin Kocak, un bărbat în vârstă de 48 de ani.

Șase copii și doi adulți au fost internați la spital, în urma incendiului izbucnit la apartamentul respectiv. Flăcările au fost generate de explozia unui panou electric, iar fața locului și-au făcut apariția atât medicii, cât și pompierii.

