Maia Sandu, după o videoconferință cu 70 de ambasadori acreditați în Republica Moldova: Diplomații din toată lumea ne-au transmis mesaje de încurajare

Maia Sandu a anunțat joi, în urma întâlnirii prin videoconferință cu aproximativ 70 de ambasadori acreditați în Republica Moldova, că diplomații și-au exprimat sprijinul pentru depășirea crizei politice. Discuțiile au avut loc în contextul în care Maia Sandu a semnat decretul privind dizolvarea Parlamentului de la Chișinău:

“Am participat astăzi la o videoconferință cu circa 70 de ambasadori acreditați în țara noastră. M-am bucurat să constat un interes sporit al reprezentanților corpului diplomatic față de prezentul și, mai ales, față de viitorul Republicii Moldova.

Le-am vorbit despre ultimele evenimente produse la Chișinău și despre faptul că, ieri seara, am semnat Decretul de dizolvare a Parlamentului, dându-le cetățenilor țării șansa de a-și alege un Legislativ care să-i reprezinte. Am mulțumit, totodată, țărilor care în ultima săptămână și-au exprimat sprijinul pentru statul de drept și pentru instituțiile democratice din Republica Moldova. Am reiterat atașamentul nostru pentru parcursul european.

Diplomații din toată lumea ne-au transmis mesaje de încurajare, urându-ne succes în depășirea crizei politice, dar și a celei pandemice. Am mulțumit tuturor statelor care ne-au fost alături în acest an pandemic și am convenit să organizăm asemenea reuniuni cu regularitate. Este un element ce ne ajută să ținem mâna pe pulsul relațiilor bilaterale și să intensificăm cooperarea”, a scris Maia Sandu pe Facebook.