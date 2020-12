Maia Sandu: „Este nevoie în continuare de responsabilitatea noastră, a tuturor. Crăciunul din acest an este o cale de a da dovadă de iubire, de a salva o viață, prin sacrificiul nostru” (VIDEO)

Maia Sandu le-a transmis cetățenilor toate gândurile bune, multă sănătate și bucurie. În mesajul transmis vineri, cu ocazia Crăciunului, președinta Republicii Moldova a declarat că „viața este un dar și trebuie tratată cu recunoștință, dar și cu multă responsabilitate”.

Mesajul Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, cu ocazia Crăciunului

„Dragi cetățeni, dragi prieteni, în seara de Crăciun vă transmit toate gândurile bune și vă doresc multă sănătate și bucurie! Mulți dintre noi sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, pe 25 decembrie. Mulți, pe 7 ianuarie. Este o ocazie să ne gândim la lucrurile care contează cu adevărat pentru noi. Am discutat de prea multe ori despre data din calendar a Crăciunului, dar mai important este să vorbim despre semnificațiile acestei sărbători. Este o sărbătoare a vieții. Este despre bucuria de a trăi, despre iubirea față de aproapele nostru, de grijă pentru semenii noștri și pentru lumea care ne înconjoară. Viața este un dar și trebuie tratată cu recunoștință, dar și cu multă responsabilitate. În acest an, sărbătorile sunt altfel decât ne-am dori și asta ne întristează pe toți. La fel ca mulți dintre voi, în fiecare an până acum, eu obișnuiam să petrec sărbătorile de iarnă alături de familie. Eram mulți, veseli și plini de speranțe. Faptul că anul acesta nu ne putem vedea ca înainte este foarte greu pentru noi toți. Știu cât de mult ați obosit și cât de tare vă este dor de cei dragi, însă este nevoie în continuare de responsabilitatea noastră, a tuturor”, a declarat Maia Sandu.

Noua președintă de la Chișinău a subliniat că „astăzi trebuie să protejăm viața și sănătatea părinților noștri, a bunicilor noștri, a prietenilor noștri”.

„Crăciunul din acest an este o cale de a da dovadă de iubire, de a salva o viață, prin sacrificiul nostru. Vă rog din suflet, gândiți-vă la toate sărbătorile care urmează, la toate zilele pline de bucurie alături de cei dragi. Ele vor veni. Știu că vor fi în curând, dar astăzi trebuie să protejăm viața și sănătatea părinților noștri, a bunicilor noștri, a prietenilor noștri. Vă îndemn, în aceste zile, să trimiteți gânduri bune către medicii din spitale și pacienții lor. Din păcate, și ei vor fi departe de cei dragi de sărbători, luptându-se pentru viață. Nașterea Domnului este o sărbătoare a bucuriei, a iubirii față de cei dragi și a miracolului, miracolul vieții. Vă îndemn pe toți să prețuim viața și să facem totul pentru a o proteja. Crăciunul înseamnă dragoste și grijă față de cei aflați în nevoie. Haideți să trăim acest Crăciun împreună, cu gândul unii la alții, cu grijă față de viața noastră și cu speranță că în curând vom petrece iarăși alături de rude și prieteni. Crăciun fericit!”, a adăugat Maia Sandu.