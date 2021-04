Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, la 12 ani de la protestele din 7 aprilie: „Oamenii au cerut să se facă lumină și dreptate. Lipsa dreptății și clarității doare, ne stă laț în jurul gâtului”

Președinta Maia Sandu a declarat că în cei 12 ani trecuți de la protestele anticomuniste din Chișinău, din 7 aprilie 2009, oamenii au cerut să se facă dreptate în legătură cu evenimentele din acele zile. „Lipsa dreptății și clarității doare, ne stă laț în jurul gâtului”, spune ea, explicând că „nu au suportat niciun fel de consecințe nici judecătorii care au emis sentințe de condamnare a tinerilor, nici polițiștii care au bătut oamenii în «coridoarele morții», nici șefii care au dat indicații și apoi au acoperit și protejat vinovații”.

Ce a declarat Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, la 12 ani de la protestele anticomuniste din 7 aprilie 2009

„Au trecut 12 ani din 7 aprilie 2009. În tot acest timp, oamenii au cerut să se facă lumină și dreptate în legătură cu evenimentele din acele zile. Lipsa dreptății și clarității doare, ne stă laț în jurul gâtului. Nu au suportat niciun fel de consecințe nici judecătorii care au emis sentințe de condamnare a tinerilor, nici polițiștii care au bătut oamenii în „coridoarele morții”, nici șefii care au dat indicații și apoi au acoperit și protejat vinovații. Unii au rămas în sistem, achitați și chiar promovați în funcții. Alții s-au aciuat în funcții bine plătite în echipele noilor potentați ai vremii”, a scris Maia Sandu, miercuri, pe Facebook.

Cei care continuă să încalce legea și să lucreze contra propriului popor, spune președinta Republicii Moldova, „pot face asta doar pentru că au protecție - în procuratură, în instanțe, în parlament”.

„Da, din păcate, avem încă în instituții persoane care eliberează hoți și închid ochii la abuzuri. Însă noi putem rupe cercul lor de protecție - ei sunt puțini și se bazează unii pe alții. Cei mai mulți oameni în țara noastră sunt cetățeni onești, care plătesc taxe la stat și trăiesc din bani câștigați pe merit”, a adăugat Maia Sandu.

Evenimentele din 7 aprilie au produs, totuși, o schimbare în Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu.

„Dovadă că putem reuși e același 7 aprilie 2009, care a produs, totuși, o schimbare în Republica Moldova. După 7 aprilie 2009, am devenit cu toții mai cetățeni: mai activi, mai implicați, mai puțin lăsători. Și chiar dacă am avut destule dezamăgiri în acești 12 ani, am reușit lucruri cu care ne putem mândri. Ne-am apărat libertatea și nu am admis dictatura în țara noastră. Construim în Moldova o societate deschisă, în care învățăm să ne cerem drepturile și să ne respectăm diferențele”, a mai afirmat Maia Sandu.

Ea spune că, „în fiecare zi, cu fiecare judecător corupt care este dat afară din sistem, ne apropiem de vremuri mai bune”.

„De curând, am semnat decretul de eliberare din funcție a judecătorului Serghei Lazari, care l-a achitat pe fostul vicecomisar Gumeniță de orice vinovăție în dosarul legat de 7 aprilie. Voi insista în continuare pe curățarea sistemului judecătoresc de corupți, iar asta ne va ajuta să curățăm statul de corupți și criminali”, a mai spus președinta din stânga Prutului.

Maia Sandu s-a arătat de părere că nici măcar un președinte „nu poate face ordine de unul singur”.Când renunțăm la masca de protecție? Anunțul OFICIAL făcut de Valeriu Gheorghiță

„Știu că mai avem mult de lucru până construim aici o țară în care vrem să trăim. Și mai știu că un om, chiar și în funcția de președinte, nu poate face ordine de unul singur. Am nevoie de voi. Am nevoie să lucrăm împreună și să credem că această țară poate fi curățată și poate deveni o casă bună pentru oamenii cinstiți. Pentru a-i opri și a-i pedepsi pe cei care ne nedreptățesc și ne sărăcesc trebuie să facem ordine în Parlament și să rupem lanțurile de protecție a hoților. Dreptatea va putea fi făcută numai atunci când în acest stat vom avea o justiție liberă și curajoasă. Vremurile bune vor veni și în țara noastră. Astăzi, dragi cetățeni, vă rog doar două lucruri: să aveți răbdare și să vă protejați sănătatea”, a conchis Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.