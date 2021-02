Maia Sandu, primul președinte al Republicii Moldova primit la Elysee de un președinte al Franței. Emmanuel Macron: E o personalitate curajoasă (VIDEO)

Maia Sandu a avut o întrevedere cu Emmanuel Macron, miercuri, la Paris, și a devenit primul președinte al Republicii Moldova care este primit de un președinte al Franței într-o vizită oficială la Palatul Elysee.

Într-o declarație de presă, șeful statului francez a spus despre președinta Republicii Moldova că este o „personalitate curajoasă” și că atât Franța, cât și Uniunea Europeană o vor „însoți” în eforturile sale de a combate corupția, transmite Radio Europa Liberă Moldova.

„Vizita dumneavoastră nu este pentru noi una întâmplătoare și corespunde schimbării produse în Moldova”, a spus Macron, adăugând că votul alegătorilor moldoveni din luna noiembrie pentru Sandu este „un mesaj formidabil de speranță”.

Maia Sandu a vorbit alături de Emmanuel Macron, cu care a avut ulterior și un prânz de lucru, și a declarat că a primit „un mandat puternic din partea cetățenilor” să construiască un stat de drept, precum și că Republica Moldova vede în apropierea de Uniunea Europeană „calea cea mai scurtă către democrație și prosperitate”, și că a simțit mereu în anii de independență „solidaritatea” Franței.

Emmanuel Macron a adăugat că Franța dorește să contribuie la modernizarea infrastructurii din Republica Moldova, inclusiv a căii ferate, dar și la reformarea justiției, și la buna guvernare. Șeful statului francez a reiterat că Franța sprijină suveranitatea, integritatea teritorială ale Republica Moldova și reglementarea pașnică a conflictului transnistrean, despre care a spus că reprezintă „un element important pentru pacea și securitatea europeană”.

În cadrul declarațiilor făcute după întrevederea cu Emmanuel Macron, Maia Sandu a declarat că speră să se aprofundeze colaborarea între Republica Moldova și Franța, în beneficiul cetățenilor, potrivit Deschide.md.

„Oamenii din țara mea merită să trăiască într-un stat mai bun, să știe că sunt ocrotiți de lege și că dreptul lor la libertate este sfânt. Aceasta m-am angajat să fac și mă bucur că Republica Franceză este gata să ne ajute în acest demers, așa cum a făcut-o, solidar, în toți cei 29 de ani de relații moldo-franceze. Am simțit această solidaritate în cele mai diverse domenii. Am simțit-o atunci când am fost ajutați să ne scriem legile, ca tânăr stat independent. Am simțit solidaritatea Franței prin proiectele de dezvoltare desfășurate în localitățile Republicii Moldova, ajutând concetățenii mei să aibă condiții mai bune de viață; simțim această solidaritate prin sprijinul oferit școlilor și profesorilor noștri”, a mai spus Maia Sandu.

Printre altele, Maia Sandu a mai ținut să precizeze și că Franța este printre primii zece investitori în Republica Moldova.

„Ne dorim creșterea volumului comerțului cu Franța, ne dorim și mai multe investiții franceze în țara noastră. Moldova este o țară mică, situată strategic între Est și Vest, cu un potențial economic atractiv, pe care vă invit să-l descoperiți", a explicat președinta Republicii Moldova.

Totodată, ea a spus că Republica Moldova este un membru activ al Francofoniei

„Avem un număr mare de școli în care se predă limba franceză, avem clase bilingve. Ne dorim să dezvoltăm această dimensiune a cooperării noastre culturale, pentru că limba franceză are un loc important în dezvoltarea Republicii Moldova”, a arătat Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

În drumul spre Franța, Maia Sandu s-a oprit și la București, unde a avut o scurtă întrevedere cu premierul Florin Cîțu. Subiectul principal al discuției dintre cei doi a fost modul în care România poate ajuta Republica Moldova să aibă acces mai rapid la vaccinul anti-COVID-19.