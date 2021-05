Maia Sandu s-a vaccinat împotriva COVID-19 cu prima doză de la AstraZeneca (VIDEO)

Maia Sandu s-a vaccinat vineri dimineață cu prima doză de ser împotriva SARS-COV-2. Momentul în care președintele Republicii Moldova a primit prima doză de vaccin Astrazeneca fost transmis în direct.

După vaccinare, ea s-a arătat optimistă cu privire la programul de imunizare al populaţiei ţării şi a apreciat ajutorul primit din partea României în acest sens. În plus, Maia Sandu i-a încurajat și pe moldoveni să vină la vaccinare.

