Manifestațiile continuă în SUA. Ciocniri violente între susţinătorii lui Donald Trump şi contra-protestatari la San Diego (VIDEO)

La doar câteva zile de la evenimentele dramatice de la Capitoliu, când câteva mii de manifestanți pro-Trump au încercuit și atacat clădirea Capitolului, forțând intrarea, alte ciocniri violente între susţinătorii lui Donald Trump şi contra-protestatari Antifa (mişcare politică anti-fascistă) au avut loc, sâmbătă, la San Diego.

Și poliţiştii au fost atacaţi cu pietre, sticle şi ouă, a precizat poliţia locală, menţionând că mulţimea a folosit spray lacrimogen.

Pe Twitter a apărut un filmuleţ în care se pot vedea contra-protestatari, majoritatea îmbrăcaţi în negru, fluturând un steag Antifa, aruncând un scaun şi folosind spray

Cele două grupuri s-au atacat reciproc cu diverse obiecte. Zeci de poliţişti a intervenit la fața locului pentru a separa cele două grupuri. Forţele de ordine le-au cerut localnicilor să evite zona.

#breaking trump supporters clash with BLM and antifa on the boardwalk in PB. Heavy police presence some fights and scuffles. Pepper spray etc (not from pd). @fox5sandiego pic.twitter.com/SrMjWnISlZ