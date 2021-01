Marea Britanie a sărit pragul de 80.000 decese cauzate de COVID-19, dar mulți nu respectă regulile și se ceartă cu poliția (VIDEO)

Poliţia britanică a început să pună în aplicare mai serios restricţiile impuse de guvern şi chiar a trecut la arestări, informează B1 TV. Mulţi britanici nici măcar acum nu sunt dispuşi să respecte regulile anti-COVID-19, deşi situaţia din Regatul Unit este extrem de gravă după apariţia noii tulpini de coronavirus. Şi, aşa cum era de aşteptat, intervenţiile poliţiei s-au lăsat cu scandaluri.

Terenurile de fotbal, falezele de la malul mării, zonele comerciale şi parcurile sunt punctele fierbinţi pentru poliţia din Marea Britanie. Aici, oamenii se adună fără să respecte nicio regulă, iar dacă sunt prinşi, devin recalcitranţi.

Femeie oprită de polițiști pentru că nu respectă regulile: „Este o tiranie, vă spun! Iar lucrurile se vor înrăutăţi şi mai mult, oameni buni, o să vedeţi!”.

E adevărat că până acum nici poliţia nu a fost extrem de strictă cu respectarea regulilor, însă de când a apărut noua tulpină, nu se mai joacă. Mai ales că ministrul de interne britanic, Priti Patel, a dat indicaţii clare privind intervenţiile poliţiei.

„Nu trebuie să vă dau nimic. Ce lege spune că trebuie să vă dau ceva? Ce spune legea? Nu, nu, legislaţia COVID nu este lege!”, a tunat un alt britanic supărat.

