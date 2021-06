Marea Britanie: Document clasificat al Ministerului Apărării, uitat într-o stație de autobuz din Kent (VIDEO)

Caz incredibil în Regatul Unit, unde un document de zeci de pagini, clasificat, a fost uitat într-o stație de autobuz. Materialul conținea informații despre Armata britanică și planurile acesteia în Orientul Mijlociu. Erau, însă, și date despre episodul de zilele trecute în care un distrugător britanic a fost în atenția Aviației și Marinei din Rusia, în Marea Neagră, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Luiza Cergan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.