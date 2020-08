Marea Britanie, noi reguli legate de purtarea măștilor în școli. Deciziile au provocat un nou val de critici

Noile reglementări adoptate de guvernul britanic, legate de purtarea măştilor de protecție în şcolile din Anglia, au provocat un alt val de critici, pe tema gestionării defectuoase a crizei generate de epidemia de COVID-19.

Marea Britanie, noi reguli legate de purtarea măștii de protecție în școli

Potrivit noilor reglementări, în zonele unde transmiterea virusului este ridicată, adulţii şi elevii trebuie de acum înainte să poarte mască atunci când se deplasează în interiorul unităţilor de învăţământ, scrie The Guardian.

Portul măştii nu va fi obligatoriu în sălile de clasă, unde se preconizează că riscurile sunt mai mici.

În restul ţării, guvernul nu recomandă portul măştii, dar lasă unităţile să decidă „dacă acestea consideră că este adecvat pentru situaţia lor particulară”, a precizat Ministerul Educaţiei într-un comunicat publicat marţi seară.

Decizia guvernului britanic a atras un nou val de critici

Partidul Laburist, principalul partid de opoziţie, alături de sindicatele din educaţie, critică aceste decizii, directorii unităţilor şcolare insistând pentru utilizarea măştii.

Laburiștii consideră că purtarea măștii ar trebui să fie generalizată în spaţiile comune ale şcolilor.

Aceste controverse au subminat credibilitatea ministrului educaţiei, Gavin Williamson. După ce, cu doar câteva zile în urmă, acesta declara că măştile nu sunt necesare, Williamson a menționat acum că guvernul „respectă recomandările ştiinţifice şi medicale cele mai recente”.

Reguli pentru noul an școlar din România

În țara noastră, elevii se vor întoarce în bănci doar cu o declarație semnată de părinți, potrivit căreia copilul nu a prezentat simptome de COVID-19, nu a fost diagnisticat cu această boală și nici nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv în cele 14 zile anterioare începerii școlii. Această decizie a stârnit controverse.

Ministrul Educației, Monica Anisie, susține că părinții, la fel ca reprezentanții unităților de învățământ și autoritățile locale, trebuie să își asume revenirea la cursuri a elevilor, în condițiile speciale stabilite pe fondul pandemiei de coronavirus. Anisie a făcut această precizare referindu-se la declarația pe propria răspundere despre starea de sănătate a copiilor pe care părinții trebuie să o completeze înainte ca aceștia să revină la școală.

De cealaltă parte, ministrul Sănătății susține că autoritățile nu au pretenția ca părinții să se erijeze în medici, prin completarea informațiilor din declarația pe propria răspundere.

„La fel și pentru copiii care merg la școală, atât pentru binele copilului fiecăruia dintre noi, dar și pentru ceilalți copii, ar trebui să completăm această declarație în care spunem dacă copilul nostru, în ultimele zile, a prezentat niște semne. Cred ca este un lucru elementar și un lucru de siguranță pentru fiecare dintre noi”, a declarat Nelu Tătaru.

Și Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a comentat, într-un interviu acordat B1TV, începerea noului an școlar, în contextul epidemiei de coronavirus:

„Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții, care chiar sunt excepții.

Riscul infectării la școli are efect, de fapt, asupra familiilor și asupra profesorilor. Regulile la care se lucrează acum sunt foarte importante și ele trebuie să fie respectate.

E o muncă dificilă, care implică profesorii, părinții, copiii și care trebuie făcută în tandem. Din păcate, nu avem sub nicio formă posibilitatea de a reduce riscul la zero. Risc zero nu există, iar în situația de azi, cu această pandemie, noi putem reduce riscul, dar nu putem garanta că reducem riscul la zero. Dacă apar focare, vor fi luate măsuri, probabil inclusiv închiderea temporară a școlii în care apare un astfel de focar”, a declarat Secretarul de Stat.