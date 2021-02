Marea Britanie vrea să vaccineze anti-COVID-19 fiecare adult din țară până la sfârșitul lui iulie 2021

Guvernul Regatului Unit a anunțat că în prezent obiectivul său este să vaccineze fiecare adult din țară până la finalul lunii iulie – cu o lună mai devreme decât ținta inițială, potrivit Euronews. Totodată, dorește ca fiecare persoană cu vârsta mai mare de 50 de ani sau cu boli cronice să primează o măcar o doză de ser anti-COVID-19 până la 15 aprilie, nu până la 1 mai.

Marea Britanie, o nouă țintă: Fiecare adult din țară, vaccinat anti-COVID-19 până la finalul lui iulie 2021

Anunțând noile obiective, secretarul britanic al sănătății, Matt Hancock, a declarat că Marea Britanie va avea la dispoziție dozele necesare pentru accelerarea campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, în ciuda faptului că diverși furnizori au întâmpinat probleme de producție și au afectat astfel vecinii arhipelagului, țările din UE.

Pfizer și AstraZeneca au întâmpinat probleme de aprovizionare în Europa. Chestiunea aprovizionării a stârnit o dispută aprinsă între UE și AstraZeneca luna trecută. Totuși, deși blocul comunitar s-a mișcat lent la nivel de campanie, Marea Britanie este printre națiunile care au accelerat vaccinările.

Campania de vaccinare anti-COVID-19 din Marea Britanie a început în 8 decembrie, iar de atunci peste 17,2 milioane de persoane, aproape o treime din numărul total de adulți din Regat, au fost injectate cu prima doză de ser. Autoritățile britanice administrează rapelul la o distanță de 12 săptămâni, într-o strategie care își propune să ofere o posibilă protecție parțială pentru cât mai multe persoane.

Abordarea a fost criticată în anumite țări – și chiar și de Pfizer – însă este sprijinită de guvernul britanic și de experții sanitari din arhipelag.

La nivel de pandemie, comparativ cu alte state europene, Marea Britanie a înregistrat cele mai multe decese asociate infecției cu SARS-CoV-2 și și-a petrecut cea mai mare parte a iernii într-un lockdown strict.

Barurile, restaurantele, sălile de fitness, școlile, frizeriile și toate magazinele non-esențiale au fost închise, în timp ce alimentarele, farmaciile, și localurile cu livrare la domiciliu sunt încă deschise.

Guvernul ia în calcul o foaie de parcurs pentru ieșirea din lockdown, dar s-a arătat prudent, în condițiile în care spitalele din arhipelag tratează în jur de 20.000 de pacienți depistați cu noul coronavirus.

John Edmunds, membru în comitetul științific care consiliază guvernul britanic, a declarat duminică pentru BBC: „Dacă am relaxa foarte rapid acum, am avea încă o creștere la internări".

Totodată, el a adăugat că, pe fondul noilor variante ale coronaviruslui, printre care și cea depistată în Africa de Sud, există o oarecare incertitudine legată de faptul că boala ar putea fi mai rezistentă la vaccinuri.