Mărturiile supraviețuitorilor exploziei din Beirut. Imaginile dezastrului care a îngrozit întreaga lume (GALERIE FOTO)

Poporul libanez este în doliu și își plânge victimele exploziei de marți, care a ucis peste 130 de oameni, a rănit mai mult de 5000 și a distrus Beirutul. Unda deflgrației a fost resimțită la sute de kilometri distanță, până în Cipru.

Spitalele sunt copleșite de numărul mare de răniți. Unul dintre ele a fost grav avariat, iar pacienții evacuați pe un câmp din apropiere și tratați în aer liber.

Mărturiile supraviețuitoriilor exploziei din Beirut

Ceea ce nu se poate măsura însă este durere supraviețuitorilor, celor care și-au pierdut persoanele dragi în suflul exploziei, a celor care încă speră să îi găseacă încă în viață printre dărâmături sau a celor care au rămas mutilați.

După ce și-au văzut moartea cu ochii, câțiva dintre supraviețuitori și-au găsit puterea să povestească ce li s-a întâmplat.

"Beirutul, așa cum îl știam a dispărut, iar oamenii nu vor putea să își reia viața de la capăt. Este iadul pe pământ. Cum vor supraviețui oamenii? Ce vor face?" a spus Amy, învinovățind oficialii pentru lipsa de responsabilitate și „prostia”.

Mohamed Khalifeh, fost ministru al Sănătății, era acasă în momentul exploziei, dar s-a grăbit la un spital pentru a ajuta la tratarea răniților.

„Am strigat membrilor familiei mele să aibă grijă, am crezut că e un cutremur și imediat totul s-a prăbușit.Am scăpat ca prin minune. I-am lăsat pe cei dragi și am plecat spre spital pentru a salva vieți. Ne aflăm într-o situație foarte proastă din punct de vedere economic, există un deficit de materiale medicale, n-avem aproape nimic. Nu știu cum reușim să facem față. Nu există cuvinte care să descrie dezastrul”, și-a amintit el, potrivit Aljazeera.

Please take a minute or two to pray for our brothers & sisters at Beirut, Lebanon. There has been a massive explosion & the blast leave dozens dead & thousands injured.



Our prayers & thoughts are with them. #Beirut pic.twitter.com/6vrtGR6lm9 — Green (@greenaugustus44) August 5, 2020

„Am fost la câțiva metri distanță de unitatea de electricitate din Liban, care este paralelă cu portul. Am ieșit din mașină, am fugit spre intrarea uneia dintre clădiri, apoi mi-am dat seama că clădirea a fost distrusă. Apoi, am încercat să-mi sun părinții, dar nu am putut ajunge la nimeni. Nu-mi vine să cred că am supraviețuit”, a declarat Nada Hamza, un locuitor din Beirut.

O mireasă de 29 de ani a fost surprinsă de suflul deflagrației în timp ce poza pentru albumul de nuntă.



„Mă pregăteam pentru marea zi de două săptămâni și eram atât de fericită că mă căsătoresc, că părinții mei mă vor vedea în rochie albă și voi arăta ca o prințesă. Ce s-a întâmplat în timpul exploziei aici - nu există cuvinte care să descrie.. Am fost șocată, mă întrebam 'Ce s-a întâmplat, o să mor? Cum o să mor?', a spus mireasa.

BEIRUT BLAST: A bride posing for a photos in her wedding dress has her session cut short in a terrifying manner - as the shock wave from the explosion that rocked Beirut hits. https://t.co/1RhQeLjsrP pic.twitter.com/c0mOKRc0jN — ABC News (@ABC) August 5, 2020

„M-am întors și am vrut să mă întorc acasă și deodată am auzit o explozie. M-am trezit rănit și nu știam nimic altceva”, a spus un supraviețuitor pentru Al Arabiya, aflat aproape de locul exploziilor din centrul Beirutului.

"Suntem zguduiți. Explozia a fost masivă, nu am mai văzut așa ceva, am trăit prin războiul civil din Liban, invazia israeliană...Dar aceasta este cea mai mare explozie care s-a întâmplat în Liban vreodată, din experiența și cunoștințele mele. Nu știm încă ce s-a întâmplat, dar acest dezastru va schimba Beirutul, a spus un alt supraviețuitor.