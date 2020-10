Masacru la zoo. Un om a fost ucis de un urs, în fața turiștilor (FOTO)

Scene terifiante la o grădină zoologică din China. Un angajat a fost omorât de un urs, chiar în fața vizitatorilor, aflați într-un autobuz.

Evenimentul nefericit a avut loc în weekendul trecut, sâmbătă, la o grădină zoologică deschisă, amenajată ca o rezervație naturală, în Shanghai, China, informează BBC.

Incidentul a fost filmat și distribuit pe internet, iar grădina zoologică a oferit o reacție pe marginea acestui subiect. Conducerea s-a declarat „extrem de tulburată în urma tragediei" și a precizat că efectuează cercetări pentru a stabili cauzele, în vederea aplicării unor măsuri care să împiedice în viitor repetarea scenariului.

