Primarul Muriel Bowser a cerut rezidenților să evite spațiile publice până la ora 6 am, anunțând o interdicție de circulație care începe la ora locală 6 pm.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC