Media de stat din Coreea de Nord testează noi formate în televiziune și online. Cum arată transmisiunile în direct din regiunile devastate de taifunuri, o premieră pentru acestă țară (VIDEO)

Două taifunuri au lovit Coreea de Nord la un interval de doar o săptămână. În acest timp, televiziunile de știri au semănat, în mod neobișnuit, cu cele internaționale, corespondenții stând în apă până la genunchi pentru a prezenta în timp real, chiar de la fața locului. Imaginile și relatările sunt cum nu se poate mai surprinzătoare, în condițiile în care posturile sunt controlate de stat, iar regimul Kim Jong-un e extrem de atent să portretizeze o imagine cât mai frumoasă a țării și să ascundă pe cât posibil elementele negative.

Analiști citați de Reuters susțin că imaginile și relatările de joi demonstrează încă o dată că uriașa mașinărie de propagandă a regimului nord-coreean începe să se schimbe sub presiunea competiției mediei internaționale care, ușor-ușor, pătrunde în această țară izolată.

Nord-coreenii au putut vedea la posturile TV imagini din zonele afectate de taifunuri, corespondenții prezentând situația așa cum e, chiar de la fața locului.

Sursă Video: Weather Report TV

