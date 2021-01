Melania Trump l-a lăsat singur pe Donald Trump în faţa reporterilor, la sosirea pe aeroportul din Palm Beach (VIDEO)

Donald Trump a devenit, miercuri, primul președinte american din ultimii 150 de ani care a refuzat să participe la ceremonia de învestire a succesorului său. Trump nu a fost prezent la eveniment, Administrația sa fiind reprezentată de Mike Pence, până ieri vicepreședinte al Statelor Unite. Soții Trump n-au vrut nici să-i primească la Casa Albă pe noii locatari, Joe și Jill Biden, și au plecat cu câteva ore înainte de sosirea acestora.

În timp ce Joe Biden era învestit în funcție, Donald şi Melania Trump soseau la Palm Beach, în Florida, acolo unde au decis să-și petreacă vacanța. Pe aeroport, cei doi au fost așteptați de mai mult reporteri și fotografi. Donald Trump s-a oprit să-i salute. Melania Trump, însă, parcă neștiind ce să facă, a șovăit puțin, apoi pur și simplu a plecat:

Melania Trump l-a lăsat singur pe Donald Trump în faţa reporterilor, la sosirea pe aeroportul din Palm Beach

