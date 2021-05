Melinda Gates s-a întâlnit cu avocaţi specializaţi în divorţuri încă din 2019, din cauza legăturii soțului său cu miliardarul Jeffrey Epstein

Melinda Gates a început să se întâlnească cu avocaţi specializaţi în divorţuri încă din 2019 pentru separarea de soţul ei, Bill Gates, a informat duminică The Wall Street Journal, citând surse şi documente, relatează dpa.

Cuplul şi-a anunţat despărţirea săptămâna trecută după 27 de ani de căsătorie, potrivit Agerpres.

Melinda Gates a fost deranjată de relația de prietenie dintre soțul ei, Bill și Jeffrey Epstein, un miliardar ulterior condamnat pentru agresiuni sexuale.

Melinda, în vârstă de 56 de ani, s-a aflat în contact cu avocaţi de la diferite firme încă din 2019.

Persoane sub rezerva anonimatului au declarat pentru The Wall Street Journal că legătura dintre Bill Gates şi Jeffrey Epstein, fostul miliardar condamnat pentru infracţiuni sexuale, ar fi reprezentat o problemă în relaţia dintre magnat şi soţia sa, Melinda.

Potrivit The New York Times, cei doi s-au întâlnit de mai multe ori între 2011 și 2013.

Potrivit presei, cuplul s-a întâlnit cu Epstein în New York, la conacul său din Upper East Side, în septembrie 2013. Surse au declarat că, la scurt timp după întâlnire, Melinda le-a povestit prietenilor săi despre disconfortul pe care l-a simțit în timpul întâlnirii. Câteva persoane apropiate cuplului au spus afirmat că ea încă este „furioasă” din cauza priteniei celor doi bărbați.

Prietenia lui Gates cu Epstein au fost expusă pentru prima dată de The New York Times la sfârșitul anului 2019, după moartea lui Epstein prin sinucidere în Metropolitan Correctional Center din New York, unde era deținut înaintea procesului. Epstein fusese acuzat de mai multe acuzații legate de traficul sexual de femei minore, în iulie 2019.

Bill şi Melinda Gates au decis să divorțeze, la începutul lunii mai 2021, după 27 de ani de căsnicie. Adevăratul motiv nu a fost dezvăluit, însă cei doi au spus că nu mai formează o familie.