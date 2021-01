Mesajele lui Donald Trump care au declanșat anarhia la Washington. Susținătorii președintelui în funcție al SUA au luat cu asalt clădirea Capitoliului și au atacat forțele de ordine

Mii de susținători ai lui Donald Trump au încălcat perimetrele de securitate ale clădirii Congresului american, forțând intrarea, în timp ce parlamentarii se întruneau pentru a confirma victoria lui Biden.

Manifesațiile violente au izbucnit la scurt timp după ce Donald Trump a făcut un apel controversat pe Twitter la votanții săi.

Cu câteva ore înainte de validarea formală în Congres a victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din 2020, Donald Trump se roagă de Mike Pence să blocheze procesul și să răstoarne de unul singur rezultatul alegerilor, deși acest lucru nu este posibil constituțional și legal.

Este vorba de un nou mesaj pe Twitter al președintelui american adresat vicepreședintelui. Până acum Trump i-a cerut lui Pence să întoarcă rezultatul în favoarea sa de mai multe ori pe Twitter dar și în timpul unui discurs ținut în fața susținătorilor săi la un miting în Georgia.

„Statele vor să își corecteze voturile, despre care știu că sunt bazate pe iregularități și fraudă, iar procesul corupt nu a primit aprobarea legislativelor. Mike Pence nu trebuie decât să le trimită înapoi către state ȘI CÂȘTIGĂM. Fă-o, Mike, acesta este momentul pentru curaj extrem!”, a scris Trump pe Twitter.

După ce violențele au escaladat, Donald Trump a publicat un nou tweet în care le cere protestatarilor să „rămână pașnici”, să evite orice violență și să respecte forțele de ordine