Mesajul impresionant al unei românce din Marea Britanie: Nu voi arunca niciodată cu noroi în țara din care am venit

O româncă stabilită în capitala Marii Britanii a vorbit despre provocările de care a avut parte în cei cinci ani de când a plecat din țară și s-a stabilit în Regatul Unit al Marii Britanii.



Într-o postare pe Facebook, Claudia Guțulescu spune că adaptarea la noua viață nu a fost deloc ușoară. Pe de altă parte, frumoasa brunetă susține că experiența trăită în Marea Britanie a făcut-o de multe ori să simtă că s-a născut din nou.

”Astăzi s-au împlinit cinci ani de când am părăsit România. Cinci ani cât o viață, cu aventuri și emoții, cu doruri și adaptări, cu uneori momente când am avut senzația ca m-am născut din nou și nu mai știu nimic, sau în care a trebuit să iau unele lucruri de la capăt complet, cu victorii muncite și cu multe, enorm de multe telefoane cu cei dragi de departe, în care încercam sa comprim o zi în câteva minute.”, a mărturisit Claudia Guțulescu.



Cu ce a rămas mai presus după acești cinci ani?

”Cred ca în primul rand cu dorul limbii române. Dintre toate, cu siguranță asta îmi lipsește mereu cel mai mult în viata de zi cu zi. Gluma, vorba românească, proverbele, chiar și înjurăturile. Cunosc câteva limbi destul de bine și pot să spun, după câțiva ani de preumblat pe ici, pe colo, că limba românească este cea mai frumoasa limbă de pe pământ! Cu toate influențele, cu toate împrumuturile și amestecurile de peste tot, este extrem de greu vreodată sa poți traduce cuiva șăgălniciile graiului românesc.

Apoi, ce mi-a priit cel mai tare? Faptul ca, într-o măsură mai mica sau mai mare, viața mea și direcția ei depind acum numai de mine. Realizările mele depind de munca și cunoștințele mele, cursurile și orice studii făcute în plus s-au transformat mereu în exact ceea ce trebuie sa fie: pași înainte spre ceea ce mi-am propus. Contează cât și cum muncești, contează cât dorești să înveți, iar faptul că vrei sa știi mai mult este recompensat pe bune, nu doar cu o colecție inutila de diplome ținuta în sertare, pe care o mai enumeri din când în când prietenilor la o bere.

Nu, nu contează cine ești în plan privat, dacă îți place sa bei sau să pescuiești, nu contează cine îți sunt părinții sau nașul de cununie. Astea sunt maxim lucruri pe care le discuți la o ieșire, de amorul conversației. Contează exclusiv cine ești și cum te prezinți la munca pe care o faci. Iar pentru mine și alții ca mine, care suntem învățați sa ne bazam pe noi înșine, aceasta este marea eliberare pe care cu toții ne-am dorit-o atunci când ne-am luat valiza și am întors spatele la tot ceea ce știam sau făcusem până atunci.", a mai scris românca.

”Mă întreabă mulți ce nu îmi place aici”

De asemenea, românca stabilită în Londra a vorbit și despre lucrurile care au impresionat-o în țara în care a ales să se stabilească împreună cu familia sa. Susține că a preluat toate ideile bune care i-au ieșit în cale și a încercat să le aplice în viața personală.



”Cred ca cel mai important a fost și rămâne faptul că, după ce am plecat, viața mea a început să fie planificabilă pe termen lung. Există în această societate pe care am ales-o eu (și sunt sigură că și în altele) niște rotițe mici pe care poți să te bazezi indiferent ce se întamplă și care știi că nu se vor deregla în timp ce tu încerci să îți atingi un scop pe trei sau cinci, ori poate zece ani. Știi că dacă faci X și Y ajungi la Z și, chiar dacă nu e ușor, lucrul ăla se întamplă. Pentru că toate condițiile rămân neschimbate și anumite lucruri sunt garantate. Iar lipsa asta de stres de zi cu zi, lună cu lună, îți adaugă ani la viață.

Mă întreabă și mă întrebați mulți ce nu îmi place aici. Eu știu? Nici nu am avut vreme să mă gândesc la asta și oricum sunt în general omul care ia situația de fapt și încearcă să lucreze cu ce are, în loc să își imagineze cum ar fi dacă totul ar fi perfect. La fel, aleg să nu critic casa în care am pășit ca oaspete. Pot maxim să iau vreo idee bună și să încerc să fac și eu la fel în casa mea.

Da, subliniez de multe ori aspecte care aici îmi plac și pe care din tot sufletul mi-aș dori să le vad împrumutate și transpuse în România. Și de fapt de asta le și spun. În sens constructiv și niciodată cu răutate. Poate maxim cu amar. Încerc să arăt și să spun că se poate și altfel uneori, iar asta nu e un lucru rău”, susține femeia.