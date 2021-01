Arnold Schwarzenegger a dezvăluit, duminică, trecutul nazist al tatălui său într-un mesaj video emoţionant, publicat pe Twitter. Totodată, acesta a făcut apel la unitatea americanilor după violenţele de la Capitoliu, pe care le-a apreciat ca o tentativă de lovitură de stat pusă la cale de preşedintele Donald Trump.

Actorul american, care s-a născut în Austria în 1947, a făcut o comparaţie între asaltul manifestanţilor pro-Trump asupra sediului Congresului SUA şi "Noaptea de cristal" din Germania anului 1938, noaptea pogromului când naziştii au devastat case şi magazine deţinute de evrei.

Mesajul lui Arnold Schwarzenegger pentru Donald Trump. Clipul a devenit viral. VIDEO

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5