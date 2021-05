Mesajul lui Vladimir Putin, interpretat de Armand Goșu: Diferența e că România a devenit de facto vecină cu Rusia în Marea Neagră. Să afirmi că Moscova are o mare deschidere pentru București, absolut neprofesionist (VIDEO)

Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic, a comentat mesajul transmis de Vladimir Putin la prezentarea scrisorilor a 23 de ambasadori în Federația Rusă, printre care și Constatin Istrate, noul ambasador român la Moscova. În cadrul știrilor B1 TV prezentate de Irina Petraru, expertul a explicat că diferența este dată de context, având în vedere că ultima prezentare a scrisorilor de acreditare avea loc cu două luni înainte de anexarea Peninsulei Crimeea și declanșarea războiului nedeclarat dintre Rusia și Ucraina.

Armand Goșu consideră că „absolut singura noutate” din discursul lui Vladimir Putin este referirea la o eventuală „cooperare în problematica regiunii Mării Negre”. Între timp, spune expertul, România a devenit de facto vecină cu Rusia în Marea Neagră, pe o distanță de circa 149 de kilometri, „de unde și interesul Rusiei”. Mai mult decât atât, președintele Rusiei mai știe și sensibilitatea care există la Ministerul român de Externe pentru problematica Mării Negre”.

