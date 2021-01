Mesajul Papei Francisc de Anul Nou: Pe lângă un vaccin pentru corp, avem nevoie de un vaccin pentru suflet. Va fi un an bun dacă ne îngrijim unii de alţii

Papa Francisc a transmis, în mesajul său de Anul Nou, că în 2021, oamenii au nevoie nu doar de un vaccin pentru corp, ci și de unul pentru suflet, iar noul an va fi unul bun dacă ”ne îngrijim unii de alţii”. În acest an, Suveranul Pontif nu a oficiat slujba de Anul Nou și nici pe cea din 1 ianuarie din cauza unei crize de sciatică.

Ce mesaj a transmis Papa Francisc cu ocazia Anului Nou

"Nu contează câte persoane cunoaştem, dacă nu ne putem îngriji de ele. Anul acesta, în timp ce aşteptăm o recuperare şi noi tratamente, să nu uităm de grija faţă de ceilalţi. Pentru că, pe lângă un vaccin pentru corp, avem nevoie de un vaccin pentru suflet, care înseamnă grija faţă de ceilalţi. Va fi un an bun dacă ne îngrijim unii de alţii, aşa cum Fecioara Maria are grijă de noi", a transmis Papa Francisc în mesajul său care a fost citit la slujba de vineri de cardinalul Pietro Parolin, cel care a oficiat liturghia dedicată Fecioarei Maria în locul Papei, informează Agerpres.

Cardinalul a citit mesajul Suveranului Pontif în fața unui număr restrâns de participanți și a unor jurnaliști aflați în Bazilica Sf. Petru, măsuri luate în contextul pandemiei de coronavirus.

Liturghia oficiată pe 1 ianuarie la Vatican, dedicată Fecioarei Maria

În fiecare an, liturghia celebrată la Vatican pe 1 ianaurie este dedicată Fecioarei Maria.

"Începem noul an punându-ne sub privirea maternă și iubitoare a Preasfintei Maria, pe care liturgia o celebrează astăzi drept Maică a lui Dumnezeu. Pornim astfel din nou la drum pe cărările timpului încredințând angoasele și frământările noastre Celei care pe toate le poate. Maria ne privește cu tandrețe de mamă așa cum îl privea pe Fiul ei Isus, iar dacă ne uităm în Iesle, vedem că Isus nu este în leagăn. Mi-au spus că Fecioara Maria a zis: "Dar, nu mi-l dați să-l țin un pic în brațe pe Fiul meu?" La fel face Fecioara Maria cu noi: vrea să ne țină în brațe ca să ne ocrotească așa cum l-a ocrotit și l-a iubit pe Fiul ei. Privirea liniștitoare și consolantă a Sfintei Fecioare este o încurajare de a face astfel încât acest timp ce ne-a fost dăruit de Domnul să fie folosit pentru creșterea noastră umană și spirituală, să fie un timp pentru a aplana dușmăniile și dezbinările – care sunt atât de numeroase - să fie un timp în care să ne simțim cu toții mai frați, să fie un timp de construire și nu de distrugere, având grijă unii de alții și de Creație. Un timp pentru a face să crească, un timp de pace", a mai transmis Suveranul Pontif în alocuțiunea sa de la rugăciunea "Îngerul Domnului" din 1 ianuarie, potrivit vaticannews.va.

Aceasta a fost prima dată când Papa Francisc a lipsit de la un eveniment papal din motive de sănătate.