Mevlut Cavusoglu, la Trilaterala România-Polonia-Turcia: Regiunea Mării Negre este casa noastră comună și trebuie să ne asigurăm că este ținută departe de tensiuni (VIDEO)

Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de externe, a declarat că reuniunea Trilaterală pe teme de securitate România-Polonia-Turcia, pe care o găzduiește vineri Bucureștiul, este mai mult decât un forum de discuție pentru că „a produs şi multe proiecte de cooperare”. Oficialul turc a indicat regiunea Mării Negre drept „casa noastră comună” și a subliniat că ea trebuie ferită de tensiuni.

Ce a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de externe, la Trilaterala România-Polonia-Turcia

„Ieri (joi - n.r.), împreună cu Bogdan Aurescu m-am adresat panelului cu privire la parteneriatul strategic pe care îl avem. Relaţiile noastre sunt un exemplu pentru întreaga regiune și ieri am avut plăcerea să am discuții extinse cu prietenul meu Bogdan (Aurescu, n.r.) și cu delegațiile noastre. Ieri am avut onoarea să primim vizita domnului președinte Klaus Iohannis și extind urările mele de bine și domniei sale. (... ) Acesta nu este doar un forum de discuţie, ci a produs şi multe proiecte de cooperare şi astăzi facem schimb de idei legate de ministerialele NATO şi de Summitul NATO din iunie. Astăzi vreau să subliniez importanta unităţii şi solidarităţii. Regiunea Mării Negre este casa noastră comună şi trebuie să ne asigurăm că această regiune este ţinută departe de tensiuni. Pe toţi ne preocupă evoluţiile recente, dar am primit ştiri promiţătoare de curând şi sperăm că dialogul şi diplomaţia vor prevala. Mai sunt şi alte aspecte presante la care trebuie să răspundem, Afganistan, NATO şi Summitul NATO şi am discutat toate aceste aspecte şi vom continua să ne coordonăm politicile", a spus Mevlut Cavuşoglu, după sesiunea plenară a reuniunii Trilaterale pe teme de securitate România-Polonia-Turcia.

După sesiunea plenară, la o reuniune extinsă a Trilateralei vor participa în premieră și ministrul de externe din Ucraina, dar și cel din Georgia.

„Participarea, în premieră în acest format, a miniștrilor de externe ai Georgiei și Ucrainei, în calitate de invitați, sunt elemente ce reflectă rolul activ al României în cadrul Trilateralei și în regiune și capacitatea de mobilizare pentru substanțierea discuțiilor în funcție de evoluțiile securitare de actualitate. Vor fi două zile pline pentru diplomaţia română. Pe lângă discuţiile în format trilateral, la care se adaugă discuţiile cu partenerii noştri Georgia şi Ucraina, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea și întrevederi bilaterale cu fiecare dintre cei 4 miniștri de externe pe care îi găzduiește la Bucureşti”, a precizat MAE.