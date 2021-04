Michael Collins, astronautul care a făcut parte din echipajul  Apollo 11, a murit. Boala care l-a răpus (VIDEO)

Astronautul Michael Collins, care a făcut parte din echipajul Apollo 11, prima misiune cu echipaj pe Lună, a murit miercuri. Acesta avea 90 de ani și suferea de cancer.

Pilot al modulului de comandă, el rămăsese pe orbită în timp ce colegii de misiune Neil Armstrong și Buzz Aldrin au devenit primii oameni care au mers pe Lună.

Michael Collins a fost selectat ca parte a celui de-al treilea grup de 14 astronauți, a zburat de două ori în spațiu, odată în cadrul programului Gemini 10 și a doua oară cu programul Apollo 11.



Aparatul de zbor decola pe 16 iulie 1969, de la Kennedy Space Center din Florida, cu un echipaj compus din trei persoane. Doi dintre aceștia au fost primii oameni care au pus piciorul pe satelitul natural al Pământului.



Misiunea Apollo 11 a fost lansată la 8:32 dimineața (15: 32 ora României). La bord se aflau Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins.

Armstrong, în vârstă de 38 de ani în acel moment, era comandantul misiunii. Collins era pilotul modulului principal, iar Edwin “Buzz” Aldrin era pregătit să piloteze modulul care urma să ajungă pe lună.



Cei trei au călătorit timp de trei zile pentu a intra pe orbita lunară. Au străbătut 240.000 de mile (aproximativ 386.242 km) în 76 de ore pentru a intra pe orbita satelitului natural pe 19 iulie. A doua zi, la 13:46, modulul lunar Eagle, condus de Armstrong și Aldrin, s-a desprins de modulul de comandă, în care a rămas Collins.



Pe 20 iulie, Armstrong și Aldrin au devenit primii oameni care pășeau pe lună. Armstrong a coborât primul rostind celebrele cuvinte “E un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire”.

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm