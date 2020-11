Michael Osterholm, consilierul lui Joe Biden în probleme epidemiologice: „Un lockdown de 4 – 6 săptămâni în SUA ar putea ajuta la menținerea pandemiei sub control”

Potrivit lui Michael Osterholm, director al Centrului de Cercetare și Politică a Bolilor Infecțioase de la Universitatea din Minnesota și consilier al președintelui ales Joe privind criza COVID-19, SUA riscă intrarea în lockdown, în contextul epidemiologic actual.

Michael Osterholm sugerează un lockdown de 4 – 6 săptămâni în SUA

Acesta susține că un lockdown național în SUA, timp de patru-șase săptămâni, ar putea să țină pandemia sub control, după modelul realizat deja în Noua Zeelandă și Australia.

„Închiderea afacerilor și susținere financiară pentru cei care nu își vor mai încasa salariile timp de patru până la șase săptămâni ar putea ajuta la menținerea pandemiei sub control și la continuarea economiei până la aprobarea și distribuirea unui vaccin.

Țara se îndreaptă spre «iadul COVID»! Numărul de cazuri este în creștere, pe măsură ce tot mai mulți oameni nu mai poartă măști și nu mai respectă regulile de distanțare socială, manifestând așa-numita «oboseală pandemică». Vremea rece îi face pe oameni să stea mai mult în spații închise, unde virusul se poate răspândi mai ușor”, susține Michael Osterholm, considerând că măsura ar putea duce la o reducere a numărului de cazuri COVID-19, scrie CNBC.

„Am putea plăti pentru un pachet de susținere pentru a acoperi pierderea salariilor pentru angajați, pierderile companiilor mici și mijlocii, ale orașelor și statelor. Am putea face toate acestea. Dacă am face asta, atunci am putea să ne închidem timp de patru până la șase săptămâni”, a mai punctat acesta.

Michael Osterholm este de părere că SUA se îndreaptă spre o perioadă întunecată până în momentul în care vaccinul va deveni disponibil.

„Ceea ce trebuie să înţeleagă americanii e că urmează să intrăm în iadul COVID. Chiar se întâmplă. Acum 10 săptămâni am prezis că de Ziua Muncii vom vedea o creştere astronomică a numărului de cazuri. După cum ştiţi, acum vorbim exact de acest fel de problemă: 120-130.000 de cazuri noi pe zi, când acum câteva săptămâni vorbeam doar de 23-25.000 de cazuri. Acest număr va continua să crească substanţial, nici măcar nu ne-am apropiat de vârf”, a concluzionat Michael Osterholm.Horoscop. Cele mai RELE zodii. Stai departe de ele

Anthony Fauci: Pandemia de COVID-19 ar putea deveni mult mai gravă

Și epidemiologul Anthony Fauci, directorul Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase și cel care îndeplineşte rolul de consilier al preşedintelui (încă în funcție) Donald Trump în probleme legate de COVID-19, a avertizat că pandemia de coronavirus ar putea deveni "mult mai gravă" dacă persoanele nu respectă recomandările autorităților.

Într-un interviu acordat CNN, epidemiologul american a spus că ţara sa „trebuie să dubleze” măsurile de sănătate publică, inclusiv purtarea măştii şi distanţarea fizică. În caz contrar, lucrurile "ar putea deveni mult mai grav".

Declarațiile vin în contextul în care SUA înregistrează o creştere susţinută a numărului de infectare cu noul coronavirus, cu medii de peste 100.000 de infecţii raportate pe zi. De asemenea, SUA a fost lovită mult mai rău decât alte ţări și din punctul de vedere al deceselor, cu aproape 240.000 de cazuri cauzate de COVID-19.