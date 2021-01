Mii de arestări în timpul protestelor din Rusia. Confruntări între susținătorii lui Alexei Navalnîi și forțele de ordine. Printre cei arestați se numără și soția opozantului lui Putin (VIDEO)

Rusia are parte de cele mai ample proteste din ultimii ani. Zeci de mii de susţinători ai lui Alexei Navalnîi au ieşit pe străzile din 100 de oraşe din Rusia pentru a protesta faţă de arestarea politicianului de opoziţie. În multe oraşe, autorităţile au intervenit în forţă şi au efectuat mii de arestări, inclusiv în rândul copiilor. Printre cei arestați s-a numărat și soția lui Alexei Navalnîi, Iulia, care, între timp a fost eliberată, informează Reuters.

Până la ora transmiterii acestei știri, potrivit unor surse independente, aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv minori, au fost arestați.

Sâmbătă după-amiază Iulia Navalnîia a publicat pe contul său de Instagram o imagine în care apare într-o după de poliție.



"Scuzaţi calitatea proastă (a fotografiei – n.r.), lumina este proastă în duba poliţiei", a scris Iulia pe Instagram.

Soția lui Alexei Navalnîi, arestată

Asta după ce, soția opozantului lui Vladimir Putin publicase pe aceeași rețea socială un selfie, alături de un mesaj pentru protestatari: "Ce binecuvântare că sunteţi aici! Mulţumesc!".

La protestul de sâmbătă a fost prezentă și Liudmila Ivanovna Iulia Navalnaia, mama lui Alexei Navalnîi.

Încă de vineri, susținătorii lui Navalnîi au anunțat că pregătesc manifestații în 90 de orașe. Potrivit Reuters, la protestul de la Moscova ar participa aproximativ 40.000 de persoane.

Manifestații pro-Navalnîi în Rusia

Străzile din capitala Rusiei au fost pline de oameni care au scandat sloganuri precum "Putin e un hoţ!", "Jos cu țarul!" sau Eliberați-l pe Navalnîi!". Protestatarii au fost, însă, întâmpinaţi de forţele de ordine, trimise sub pretextul aplicării restrictiilor de deplasare.

Protestele din Rusia au izbucnit după ce, zilele trecute, Alexei Navalnîi a cerut ieșirea în strada a susținătorilor lui. Apelul politicianului a atras un lanț de acte de represiune, de intimidare și de hărțuire din partea autorităților.

Protestele vin la aproape o săptămână de la arestarea lui Alexei Navalnîi, care a avut loc imediat după aterizarea sa pe un aeroport de lângă Moscova. Navalnîi a fost judecat de urgenţă chiar într-o secţie de poliţie şi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

