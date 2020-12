Mii de cetățeni ungari ar putea participa la studiile clinice privind vaccinul rusesc Sputnik V

Între circa 3.000 și 5.000 de cetățeni ungari ar putea participa la studiile clinice efectuate asupra Sputnik V, vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de Rusia, a anunțat Miklos Kasler, ministrul ungar pentru resurse umane, luni, pe pagina sa de Facebook, transmite Reuters.

Mii de cetățeni ungari, la studiile clinice privind vaccinul rusesc Sputnik V

Planurile Ungariei privind efectuarea de studii și, eventual, producerea vaccinului rusesc reprezintă un pas fără precedent pentru un stat membru al Uniunii Europene și s-au adăugat fricțiunilor deja existente între Budapesta și Bruxelles.

Conform regulilor comunitare, Sputnik V are nevoie de autorizarea Agenției Europene a Medicamentului înainte de a intra pe piața oricăruia dintre cele 27 de state membre ale blocului de 27 de națiuni.

Moscova a început distribuirea vaccinului Sputnik V prin intermediul a 70 de clinici, sâmbătă, către grupurile considerate ca fiind cele mai vulnerabile, într-un gest care a marcat primul pas de vaccinare la scară largă împotriva COVID-19 făcut de Rusia. Dezvoltatorii vaccinului rusesc Sputnik V spun că are o eficiență în proporție de 95% și nu are efecte secundare majore, dar este încă în faza de testare în masă, potrivit BBC, citat de Libertatea. Printre cei care iau parte la campania de vaccinare sunt și profesorii, lucrătorii din serviciile de sănătate și asistenții sociali, mai notează și publicația The Moscow Times.

Miklos Kasler a precizat că o delegație ungară de experți din sectorul medical au primit o „notificare detaliată” despre vaccinul rusesc la Moscova, precum și că specialiștii au observat „că vaccinul este produs cu tehnologia de ultimă oră și fiind aplicate protocoalele OMS (n.r – Organizația Mondială a Sănătății).

Ungaria anunța spre finalul lunii trecute că Rusia va permite doctorilor ungari să observe procesul de producție și testele de laborator în ceea ce privește vaccinul său împotriva COVID-19.

Rusia ar putea livra o tranșă de vaccinuri Budapestei chiar din această lună.

Totodată, Ungaria și-a asigurat peste 12 milioane de doze din vaccinurile companiilor farmaceutice occidentale și este în discuție cu China și Israel despre o posibilă livrare de vaccinuri.