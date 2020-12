Miliardarul Jaroslav Haščáka, care ar fi ordonat uciderea jurnalistului slovac Jan Kuciack, a fost arestat / Omul de afaceri deţine în România casele de pariuri Fortuna şi farmaciile Sensiblu

Omul de afaceri Jaroslav Haščák, care ar fi ordonat uciderea jurnalistului slovac Jan Kuciack, a fost arestat, informează aktuality.sk. El este acuzat de fapte de corupţie şi de spălare de bani. A fost ridicat de polițiști în urma unor percheziții la sediul Penta Investment din Bratislava.

Hascak este cofondatorul Penta Investments, pe care o controlează împreună cu Mark Dospiva. Penta deţine casele de pariuri Fortuna, iar acum cu doi ani a cumpărat cel mai mare grup Pharma de România, ADPharma, care controlează farmaciile Sensiblu, informează ZF. Potrivit G4Media, compania are interese și în Privatbanka, în lanțul de farmacii Dr. Max.

Jaroslav Haščák și Penta Investments apar într-unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din Slovacia.

”Dosarul Gorila” a apărut în urma unor scurgeri de informații din arhiva serviciul secret slovac care devolau cum fuseseră orchestrate privatizări strategice, informează RISE Project. În interceptări apăreau numele unor foști miniștrii și puternici oameni de afaceri. Ei se întâlneau într-un apartament din centrul Bratislavei, unde negociau contracte de privatizare și licitații publice contra unor sume de ordinul milioanelor de euro. Penta Investments era una dintre companiile privilegiate.

Jan Kuciak, jurnalist care investiga cazuri de corupție, ucis în stil mafiot

Jurnalistul Jan Kuciak și logodnica sa au fost uciși în 2018, în locuința lor situată aproape de Bratislava. A fost o execuţie în stil mafiot.

Potrivit unui document judiciar citat de media slovacă, omul de afaceri Jaroslav Haščák ar fi dispus uciderea lui Jan Kuciak, după ce a constatat că este imposibil să-l facă să tacă.

Kuciak realizase anchete inclusiv asupra activităţilor dezvoltatorului imobiliar Marian Kocner.

Asasinarea jurnalistului a declanșat în Slovacia ample proteste, care au dus la căderea guvernului Robert Fico. Presa slovacă a relatat apoi amplu despre cazurile de corupție din poliție. Tot o consecință a fost și alegerea unei avocate anticorupţie, Zuzana Caputova, la președinția țării.

Pe 6 aprilie 2020, Miroslav Marcek, fost militar, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru uciderea celor doi.

„Am bătut la uşă, domnul Kuciak mi-a deschis. L-am împuşcat în piept. Din nefericire, am văzut că era cu altă persoană, ea a fugit în bucătărie şi am tras asupra ei. Ştiu că a murit instantaneu. La plecare, am mai tras un foc asupra lui Kuciak, care era întins pe scări”, a recunoscut Miroslav Marcek.

Ultimul articol al lui Jan Kuciak, neterminat, dar publicat postum, a vizat oameni de afaceri italieni prezenţi în Slovacia - printre care Antonino Vadala - şi suspectaţi de legături cu mafia calabreză 'Ndrangheta.