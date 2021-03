Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, discuție cu secretarul de stat american Antony Blinken: Șeful MAE l-a invitat pe oficialul SUA să viziteze România

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a purtat, marți, o discuție cu secretarul de stat american Antony Blinken, în marja participării la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Bruxelles. Cei doi oficiali au vorbit despre Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, context în care șeful diplomației române l-a invitat pe Antony Blinken să viziteze România. Totodată, la reuniunea de la Bruxelles, Bogdan Aurescu a exprimat sprijinul României pentru elaborarea unui Nou Concept Strategic al NATO.

Potrivit unui comunicat de presă al MAE, în cadrul discuțiilor dintre Bogdan Aurescu și Antony Blinken, cei doi înalți demnitari au abordat ”aspecte ale relației bilaterale de Parteneriat Strategic, precum și alte teme de interes reciproc ale relațiilor internaționale.

Ministrul român de externe a evidențiat soliditatea și profunzimea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și a adresat o invitație omologului său american de vizita România în acest an, când se aniversează 10 ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România și Statele Unite ale Americii și de la intrarea în vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România - ocazie foarte bună pentru discutarea oportunităților de dezvoltare și aprofundare a Parteneriatului Strategic. Secretarul de stat american a primit cu deschidere această invitație, rememorând vizitele anterioare în țara noastră”.

Totodată, Antony Blinken și Bogdan Aurescu au vorbit despre inițiativa președintelui american Joe Biden de a organiza un Summit al Democrațiilor. În contextul în care România asigură președinția în exercițiu a Comunității Democrațiilor, șeful MAE a reiterat sprijinul României pentru această inițiativă.

Sursa citată mai precizează că, în prima sesiune a reuniunii, ”miniștrii de externe au discutat abordarea NATO față de amenințările din Vecinătatea Sudică a spațiului euroatlantic și contribuția Alianței la asigurarea stabilității în regiunea Orientului Mijlociu și Nordul Africii”.

Astfel, ministrul Bogdan Aurescu ”a evidențiat importanța angajamentului sporit al NATO în sprijinul partenerilor săi din Orientul Mijlociu și Nordul Africii. A subliniat necesitatea implicării în continuare a NATO în eforturile comunității internaționale de combatere a terorismului. Totodată, a reiterat angajamentul țării noastre de a continua participarea la eforturile de stabilizare a Afganistanului și a punctat contribuția substanțială a României la misiunea Resolute Support, 670 de militari români fiind dislocați în teren”.

În cadrul celei de-a doua sesiuni de lucru, care a fost dedicată procesului de reflecție strategică NATO2030, Bogdan Aurescu ”a reconfirmat sprijinul activ acordat de România procesului NATO2030 și propunerilor avansate de Secretarul General Jens Stoltenberg, menite să conducă la consolidarea capacității NATO de a răspunde eficient provocărilor de securitate curente și viitoare”.

De asemenenea, șeful diplomației române ”a apreciat că, în contextul actual internațional, marcat de o multiplicare a amenințărilor, este esențial ca Alianța să își consolideze postura de descurajare și apărare, mai ales pe Flancul Estic, și să își sporească reziliența. A menționat, în acest sens, contribuția pe care România o aduce eforturilor de sporire a rezilienței, inclusiv prin intermediul inițiativei de înființare și găzduire a unui Centru Euro-Atlantic pentru Reziliență”, se mai arată în comunicatul MAE.

