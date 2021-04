Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a întâmpinat la București pe omologul ucrainean Dmytro Kuleba , care va lua parte, în premieră, la invitația ministrului român, la sesiunea specială a Trilateralei România-Polonia-Turcia, cu partenerii din Vecinătatea Estică – Georgia și Ucraina. Șefii diplomațiilor română și ucraineană vor avea apoi consultări pe teme de interes la nivel bilateral și regional.

“Această întâlnire are loc în contextul desfășurării unor evenimente periculoase în regiunea noastră. Aceste evenimente sunt relevante nu doar pentru securitatea Ucrainei, dar și pentru România și pentru întreaga regiune a Mării Negre Masarea de trupe de către Federația Rusă, nu doar la granița de est a Ucrainei, ci și în regiunea ilegal ocupată Crimeea, afectează securitatea noastră a tuturor.

Este adevărat că ieri, ministrul Apărării al Federației Ruse a spus că exercițiile militare s-au terminat și că forțele vor fi retrase, dar aș vrea să subliniez două aspecte: În primul rând vrem să vedem că acțiunile Federației Ruse se suprapun cu declarațiile. Vrem să vedem că ceea ce se declară este implementat și că toate aceste forțe sunt retrase de la granițele noastre.

Vreu să atrag atenția că și această retragere nu înseamnă nici sfârșitul escalării, nici sfârșitul conflictului. Estul Ucrainei este în continuare ocupat de către Federația Rusă, la fel și Crimeea”, a declarat ministrul de Externe al Ucrainei la București.

FM @BogdanAurescu welcomed @DmytroKuleba as guest to a special session of #SecurityTrilateral2021. Watch the doorstep statements of the 2 ministers on cooperation & key issues of interest at bilateral®ional levelhttps://t.co/vu7vxcWB5D