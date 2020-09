Ministrul de Externe Bogdan Aurescu: "UE să ia în calcul posibilitatea unor sancțiuni, dacă va fi nevoie, în legătură cu otrăvirea lui Navalnîi"

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a afirmat într-un clip publicat pe Twitter că România consideră că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o atitudine mai activă în cazul otrăvirii liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi și să ia în calcul posibilitatea unor eventuale sancțiuni în acest caz, dacă va fi nevoie:

"Poziția României este că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o atitudine mai activă în dosarul otrăvirii lui Navalnîi. Împreună cu colegii din Lituania, Letonia, Estonia, Danemarca și Polonia am adresat o scrisoare Înaltului reprezentant Josep Borrell prin care cerem o asemenea poziționare, pentru că Rusia trebuie să-și îndeplinească obligațiile, să înceapă o investigație imparțială și transperantă și să coopereze pe deplin cu Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice.

Și credem că ar trebui să luăm în calcul posibilitatea unor eventuale sancțiuni, dacă va fi nevoie, în legătură cu otrăvirea lui Navalnîi", a afirmat Bogdan Aurescu.

Declarațiile făcute în această dimineață inainte de începerea Consiliului Afaceri Externe la Bruxelles / My statement this morning before the start of the Foreign Affairs Council in Brussels https://t.co/QLcayubaua