Ministrul Justiţiei din Germania: Cei vaccinaţi anti-COVID s-ar putea bucura de mai multă libertate. Nu e un privilegiu, ci o cerinţă a Constituţiei (VIDEO)

Germania stabilește un precedent în ”era COVID”. Doar persoanele care au fost complet vaccinate împotriva coronavirusului ar putea beneficia de ridicarea anumitor restricţii. Ministrul german al Justiției susține că acest lucru este o cerință a Constituției, informează B1 TV în Jurnalul orei 20.00, prezentat de Dan Gabor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.