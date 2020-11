Ministrul lituanian al Apărării, testat pozitiv pentru COVID-19. Raimundas Karoblis s-a întâlnit cu mai mulți oficiali americani la Pentagon

Raimundas Karoblis, ministrul lituanian al Apărării, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, la fel ca Anthony Tata, unul dintre mai mulți oficiali înalți ai apărării americane. Cei doi s-au întâlnit care la Pentagon săptămâna trecută.

Toți înalții oficiali ai apărării americane care s-au întâlnit cu Karoblis în 13 și 16 noiembrie, inclusiv secretarul interimar al apărării, Chris Miller, au fost testați pentru COVID-19, a declarat Pentagonul. Antrony Tata rămâne izolat la domiciliu timp de 14 zile, însă Miller nu se află în carantină, se arată în declarație, adăugând că în cadrul ședințelor cu ministrul lituanian au fost recomdarările de prevenirea a răspânidirii noului coronavirus.

Lithuanian Minister of Defence Raimundas Karoblis visited Pentagon on Nov. 13 & was presumably infected there as he has since tested positive for COVID-19, as has a senior DOD official he met

