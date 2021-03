Miracol medical în Marea Britanie. Al doilea om din lume s-a vindecat de virusul HIV. Tratementul pe care l-a urmat

Premieră medicală în Marea Britanie. Un londonez în vârstă de 40 de ani s-ar fi vindecat de virusul HIV, în urma unui tratament pe care l-a urmat pentru tratarea cancerului.

Bărbatul ar fi fost supus unui transplat de celule stem, iar la 30 de luni după ce a finalizat terapia antiretrovirală, Adam Castillejo nu mai are virusul, scrie unilad.co.uk.

Pacientul a fost diagnosticat pentru prima dată în 2003 și acum este în remisie.

After a second man has been cured of HIV, is there hope for a cure?

A second man from London has become the second person ever to be cured of HIV. The patient was first diagnosed back in 2003 and has now been in remission for 18 months. #HIV #healthhttps://t.co/lfnl4yJV3s pic.twitter.com/WAkmPJXBVT