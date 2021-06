Mircea Geoană: Faptul că Rusia spune despre Deveselu că e o capacitate care amenință interesele ei e neadevărat. E o operațiune strict defensivă / Interesele României sunt protejate (VIDEO)

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a declarat luni, pentru B1 TV, că scutul de la Deveselu face parte din sistemul antirachetă al NATO cu rol strict defensiv. Geoană a insistat că sistemul de la Deveselu nu amenință interesele Rusiei, așa cum susține Moscova.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.