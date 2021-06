Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO: Rusia rămâne agresivă în plan extern și represivă în plan intern / Unde avem nevoie ambele părți de dialog, să încercăm să-l purtăm (VIDEO)

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a declarat luni, pentru B1 TV, că Rusia rămâne agresivă în plan extern și represivă în plan intern împotriva oponenților regimului. Potrivit lui Geoană, competiția și colaborarea nu se exclud reciproc, așa încât NATO va continua să-și apere teritoriul, populația și interesele unde sunt de apărat, dar va colabora cu Moscova în domeniile în care e nevoie de dialog.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăsire pe B1 TV.

