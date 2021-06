Mircea Geoană: Suntem noi, Occidentul democratic, azi în situația de a putea avea o discuție cu Rusia despre recrearea de sfere de influență în Europa? Răspunsul e categoric nu! (VIDEO)

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, a declarat luni, pentru B1 TV, că Occidentul nu e astăzi în situația de a putea avea o discuție cu Rusia despre recrearea de sfere de influență în Europa. „Dacă Ucraina, Georgia sau Republica Moldova vor să meargă către vest, e decizia suverană a acestor țări și decizia noastră a celor din Occident, NATO, UE cu privire la un eventual calendar de acomodare a acestor cerințe”, mai spus Geoană. El a insistat că a accepta că Rusia are un veto asupra destinului acestor țări e o chestiune care merge împotriva principiilor NATO, a modului în care America își conduce politica externă și a modului în care președintele american Joe Biden și-a condus întreaga politică la vârf în ultimii 40 de ani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăsire pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.