Moderna ia în calcul să furnizeze, până la finalul anului, a treia doză care să ofere protecție suplimentară împotriva variantelor de COVID-19

Producătorul de vaccinuri Moderna ia în calcul introducerea unei a treia doze care să ofere protecție suplimentară împotriva variantelor de COVID-19, anunță The Hill.

Moderna ar urma să introducă a treia doză de vaccin împotriva COVID-19





Directorul medical al Moderna, Tal Zaks, a declarat că a treia doză ar urma să fie introdusă până la sfârșitul lui 2021, adăugând că testele efectuate până acum arată un nivel puternic de protecție împotriva variantelor coronavirusului, relatează Reuters.



Institutele Naționale de Sănătate din Statele Unite au început testarea unei a treia doze a vaccinului Moderna pentru a analiza eficacitatea acesteia împotriva variantei descoperite pentru prima dată în Africa de Sud.



Datele preliminare arată că vaccinurile disponibile până în prezent oferă un grad adecvat de protecție împotriva variantelor depistate.

Vaccinul continuă să producă anticorpi la 6 luni de la utiliare





Noi rezultate promițătoare sunt indicate de ultimele studii privind unul dintre vaccinurile împotriva noului coronavirus. Vaccinul Moderna care se administrează în două doze continuă să producă anticorpi, chiar dacă au trecut șase luni de la administrare, potrivit unui nou studiu publicat marţi în The New England Journal of Medicine.

Un nivel ridicat de anticorpi a fost detectat la toate grupele de vârstă participante la studiul clinic, persoanele mai tinere prezentând niveluri mai mari decât persoanele în vârstă, scrie Agerpres.

Oamenii de ştiinţă doresc să continue monitorizarea participanţilor la studiu pentru a determina momentul în care protecţia se reduce şi pentru a vedea în ce grad poate fi adăugată o protecţie suplimentară prin administrarea unor doze de rapel.

Nu este singurul reultat de acest fel. Și în cazul vaccinului produs de Pfizer, eficiența a rămas de 92% după şase luni. În cazul vaccinului Moderna, nu a fost oferit un procent exact. Ambele vaccinuri s-au dovedit foarte eficiente împotriva formelor severe de boală.



Marţi, preşedintele Joe Biden a devansat cu două săptămâni, până pe 19 aprilie, data până la care toţi americanii adulţi vor fi eligibili pentru vaccinare.