Moderna începe testarea vaccinului anti-COVID-19 la copii între 6 luni și 11 ani

Compania farmaceutică Moderna a anunțat că a început vaccinarea copiilor cu serul său anticoronavirus în faza de testare, în SUA și Canada. 6.750 de copii, cu vârste cuprinse între 6 luni și 11 ani, au fost înscriși în acest studiu, pecizează CNN.

Compania Moderna începe testarea vaccinului anti-COVID la copii

Într-o primă etapă se testează diferite doze ale serului: copiii primesc două variante cu un rapel de 28 sau 25 de zile, în funcție de dozaj. Cei de 2-11 ani vor primi două doze la 28 de zile rapel cu 50 sau 100 micrograme de ser.

În funcție de rezultate, se va decide ce variantă de dozaj se va administra în a doua parte a studiului. După a doua doză de vaccin, copiii vor fi monitorizați un an.

Studiul se va desfășura în colaborare cu mai multe instituții guvernamentale: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health și Biomedical Advanced Research and Development Authority de la US Department of Health and Human Services.