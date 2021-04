Sorin Ursuț este românul stabilit în Italia care a salvat de la înec doi copii, fapte pentru care a fost recompensat de comunitate. A devenit cetățean de onoare al localității Cornate d'Adda, din Lombardia.

Românul considerat erou în Italia locuiește de 19 ani în afara țării. Primul gest de mare sacrificiu pe care l-a făcut a fost în 2010. A salvat un copil care era pe cale să se înece, după ce intrase într-un râu. Sorin se afla la pescuit când a asistat la scenă și a intrat rapid în apă, fără ezitare.

A doua intervenție salvatoare a românului, care a impresionat întreaga țară, s-a petrecut în decembrie 2020, în apropierea locului unde salvase copilul din urmă cu un deceniu. Tot la pescuit se afla Sorin, care la un moment dat a văzut o fetiță în vârstă de 10 ani luată de apele râului. Din nou, românul a intervenit ferm.

„Când am sosit acolo, pe malul râului Adda, în fața centralei electrice Esterle, am asistat la scena care s-a petrecut cu rapiditate, în câteva secunde. Am văzut fetița cum a alunecat și a căzut în apă, apoi pe tatăl care s-a aruncat fără să stea pe gânduri. Câinele care îi însoțea s-a aruncat și el imediat după stăpânul lui.

La mine a fost ceva instinctiv, m-am descălțat și m-am aruncat imediat în apă îndreptându-mă direct spre fetiță. Mi-a fost un pic frică de câine, să nu creadă că vreau să le fac rău și să mă atace, dar se pare că acesta a înțeles imediat că vreau să-i salves stăpâna și m-a lăsat în pace, ba chiar a venit după mine, parcă pentru a se asigura că totul este în regulă", a povestit românul pentru Il GIornale.

Momente de groază pentru eroul român din Italia: A salvat un copil, după ce tatăl acestuia eșuase

Din nefericire, tatăl fetiței a murit în încercarea de a-și salva fetița. Pentru acesta, din păcate, românul nu a mai putut face nimic.

„Nu le voi uita niciodată privirile și țipetele. Era la doar trei metri de țărm. M-am întors, i-am văzut capul dispărând și apărând din apă, dar era prea târziu, nu mai aveam putere să mă scufund din nou.

(...) Fata era disperată. Mi-a cerut să o duc în vârful dealului, să-l văd pe tatăl său înecându-se. Mi-a smuls inima din piept. Din păcate, Adda nu iartă", a mai dezvăluit românul.

Sorin rămâne modest și refuză să se considere erou.

„Chiar nu sunt un erou. Cred că oricine se afla în locul meu ar fi făcut la fel", a povestit acesta.