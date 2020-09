Un incident șocant a avut loc în Los Angeles, California. Doi polițiști au fost împușcați de un individ. Cei doi se aflau în mașina de serviciu, când bărbat s-a apropiat și a deschis focul, fugind după atac, transmite news.sky.com.

„Sper ca acest monstru să fie prins cât mai repede”, a declarat un oficial al departamentului de poliție.

Cercetările continuă, chiar dacă suspectul nu a fost prins încă de polițiști. Din păcate, polițiștii se află în stare gravă.

Imaginile susprinse pe camerile de supraveghere au revoltat mulți oameni din mediul online.

Two Police Officers have been Ambushed and shot in the head near Los Angeles in Willowbrook/Compton Area.

