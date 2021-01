Momentul în care Joe Biden depune jurământul de învestire. Ce le-a transmis americanilor după ce a devenit cel de-al 46-lea președinte al SUA. VIDEO

Joe Biden a depus jurământul de învestitură și a devenit oficial cel de-al 46-lea președinte al SUA. În cadrul ceremoniei de inaugurare, noul șef al statului american a subliniat că, astăzi, SUA nu celebrează triumful unui candidat, ci al „cauzei democrației”, și a îndemnat la unitate națională, spunând că povestea americană este despre întregul său popor, nu despre un om sau altul. El a făcut apel la justiție socială și egalitate între oameni indiferent de apartenența rasială, pledând totodată pentru reconsolidarea alianțelor externe și spunând că America va conduce prin puterea exemplului, nu prin exemplul puterii. Nu în ultimul rând, a promis că va apăra Constituția.

Joe Biden a depus jurământul de învestire. Ce a declarat noul președinte al SUA

„Aceasta este ziua Americii, aceasta este ziua democrației, o zi istorică și o zi a speranței de reînnoire și rezolvare. De-a lungul vremurilor, America a fost testată la reînnoire și America s-a ridicat la înălțimea provocării. Astăzi, nu celebrăm triumful unui candidat, ci al unei cauze, al cauzei democrației. Poporul, voința poporului a fost ascultată, iar voința poporului a fost respectată. Am învățat din nou că democrația este prețioasă, democrația este fragilă. Democrația a ieșit la suprafață. Prin urmare, acum, pe acest tărâm sfânt, unde cu doar câteva zile în urmă violența a căutat să zguduie chiar fundamentul națiunii, venim împreună ca o singură națiune, sub Dumnezeu, indivizibilă, pentru a duce la capăt transferul pașnic de putere, cum o facem de mai mult de două secole. Privim înainte și, în stilul nostru american unic, neliniștit, curajos, optimist, ne îndreptăm spre națiunea care am putea fi și spre care știm că trebuie să fim. Mulțumesc predecesorilor mei din ambele partide”, a declarat Joe Biden, care a depus jurământul de învestire folosind o Biblie care a luat parte la toate evenimentele importante din cariera sa și pe care familia sa o are încă din 1893.

Noul președinte al SUA a vorbit și despre criza COVID-19 și a îndemnat la acțiuni urgente pentru combaterea pandemiei, despre care spune că „a luat într-un an atâtea vieți câte a pierdut America în Al Doilea Război Mondial”, remarcând că „au fost pierdute milioane de locuri de muncă” și „sute de mii de afaceri s-au închis”.

„Tocmai am depus un jurământ sfânt, pe care l-au depus fiecare dintre acei patrioți. Jurământul de învestitură al lui George Washington, dar povestea americană nu depinde de niciunul dintre noi, nu de câțiva dintre noi, ci de noi toți. Aceasta este o națiune grozavă. Suntem oameni buni, și peste secole, prin furtuni și greutăți, în pace și în război, am ajuns atât de departe, dar încă mai avem mult de mers. Vom înainta urgent și accelerat, pentru că avem atâtea de făcut, multe de reparat, multe de restabilit, multe de vindecat, multe de construit și multe de câștigat. Puțini oameni în istoria națiunii noastre au fost mai puși la încercare sau s-au regăsit în vremuri mai complicate, sau mai dificile decât cele în care ne aflăm noi acum”, a adăugat noul președinte al SUA.