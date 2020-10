Un cutremur cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter a avut loc în Marea Egee vineri, la orele prânzului, la câţiva zeci de kilometri de oraşul turc Izmir şi de insula elenă Samos. Potrivit ministrului de interne turc, mai multe clădiri s-au prăbuşit. De asemenea, au fost raportate cel puțin șapte victime și peste 250 de răniți.

Locuitorii oraşului Izmir au surprins momentul în care clădirile se zgâlţâie sau chiar se prăbuşesc cu totul. De teamă, mulţi oameni au ieşit pe străzi.

Momentul producerii seismului din Turcia, surprins de un tânăr

The moment of an earthquake in Izmir during a live of Turkish streamer. pic.twitter.com/e8ePNti8A3