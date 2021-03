Muncitor român, mort în Italia. El lucra la renovarea unei case grav afectată de cutremur (VIDEO)

Doi muncitori, printre care şi un român, au murit într-o localitate din Italia după ce au fost prinşi sub dărâmăturile casei pe care o renovau, informează B1 TV. În timp ce încercau să ajungă la ei, salvatorii le-au auzit strigătele după ajutor. Din păcate, intervenţia autorităţilor a durat prea mult, iar cei doi muncitori nu au mai putut fi scoşi în viaţă de sub ziduri.

Accidentul de muncă s-a petrecut în localitatea italiană San Pio delle Camere, din provincia L'Aquila. Un român de 41 de ani şi un macedonean de 60 de ani, care renovau o casă grav afectată de un cutremur, au murit sâmbătă. Muncitorii ar fi rămas captivi în pivniţa pentru vinuri.

Cei doi făceau parte dintr-o echipă de cinci muncitori, iar ceilalţi trei colegi au reuşit să se salveze.

