”N-ai uitat nimic, Boris?” Guvernul Marii Britanii a lansat un clip de promovare a măsurilor pentru mediu din care lipsește chiar Marea Britanie (VIDEO)

Amestec de indignare și hohote de râs în rândul englezilor, după ce Guvernul Johnson a lansat un clip de promovare a planului său în 10 pași pentru o Mare Britanie mai verde, din care lipsește chiar Marea Britanie.

Miercuri, premierul britanic Boris Johnson a lansat un plan de acțiune în domeniul mediului, în valoare de 12 miliarde de lire sterline, care ar trebui să creeze 250.000 de locuri de muncă, dar și să reducă semnificativ emisiile de carbon ale țării.

A fost lansată și o campanie de promovare a planului de mediu. Clipul redă, la un moment dat, o imagine a globului pământesc în care Marea Britanie nu apare, remarcă Daily Mail.

Unii internauți au glumit pe seama faptului că Guvernul britanic a uitat de propria țară. Alții au susținut că dacă nu vor fi luate măsuri urgente împotriva schimbărilor climatice, țara chiar va ajunge sub ape și nu se va mai vedea deloc, exact ca în animație. Iar alți englezi, ceva mai prăpăstioși, au tras concluzia că asta și merită.

Printre măsurile ambițioase anunțate, miercuri, de Boris Johnson se numără interzicerea autoturismelor pe benzină și motorină din 2030, instalarea a mii de turbine eoliene și plantarea a 75.000 de acri de pădure pe an.

În clipul animat, premierul anunță planul de 12 miliarde de lire sterline al Guvernului pentru „o revoluție industrală verde” menită să creeze „250.000 de noi joburi verzi”.

În finalul animației, Johnson spune: „În ansamblu, acesta este modelul nostru global de combatere a schimbărilor climatice". În timp ce rostește cuvintele, apare și Globul fără Marea Britanie.

