NASA a descoperit, pentru prima dată, apă pe suprafața însorită a Lunii (VIDEO)

O nouă descoperire a fost anunțară de către NASA. Resursele de apă de pe Lună sunt mult mai mari decât s-a crezut inițial. Recent, pe suprafața acestea, s-au descoperit mai multe blocuri de gheață, inclusiv pe suprafața însorită, scrie Thewathernetwork.com.

Totodată, apa descoperită de NASA pe lună ar putea fi folosită în viitoarele misiuni spațiale. În 2024, NASA vrea să trimită o femeie și un bărbat pe Lună. Astfel, pentru prima dată din 1972, ar fi prima dată când persoanele umane au pășit pe Lună. Între 1969 și 1972, un număr de 12 persoane au călcat pe „asrtul terestru”.

NASA a anunțat că apă se găsește în zonele luminate de către Soare, dub forma unor blocuri de gheață de dimensiuni foarte mici. Astfel, se demonstrează faptul că apa nu se este o resursă găsit doar în zonele polare, fiind un avantaj pentru astronauții care ar urma să se deplaseaze pe suprafața Lunii în anii următori. Descoperirile au fost prezentate de Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) al NASA, scrie Weather.com.

Studiul arată faptul că pe Lună existe mult mai multe cratere de dimensiuni foarte mici, acolo unde se regăsește apa. Totodată, experții susțin că resursele sunt prezente pe o suprafață mult mai mare a Lunii, sub formă de mini-cratere cu apă închețată, răspândite pe majoritatea teritoriului însorit. Temperaturile ajung chiar și la -240 de grade în aceste cratere numite ”micro cold traps”, fiind așadar printre cele mai reci locuri din sistemul solar. Pe lângă acestea, pe Lună se găsește apă sob forma de blocuri de cheață în zonele Polare.

Potrivit surselor citate, apa nu este o resursă valoroasă doar pentru băut. Pe Lună, apă va prezenta o posibilitate prin care să se asigure viața. Cu ajutorul unei serii de proceduri chimice, moleculele de gheață ar putea fi sparte și transformate în oxigen și hidrogen, iar ozigenul ar putea fi folosit ca astronauții să poată respira, scrie sursa citată.

