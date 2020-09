NATO anunță că un avion militar al Rusiei a intrat în spațiul aerian al Alianței și vorbește despre o „încălcare gravă a dreptului internațional”

Un avion militar al Rusiei a încălcat spațiul aerian al NATO, în încercarea de intercepta un bombardier B-52 al Forţelor Aeriene SUA, care se afla în spațiul aerian internațional, deasupra Mării Balitce, se arată într-un comunicat de presă al Comandamentul Aerian Aliat al NATO. Incidentul a avut loc vineri, 28 august, atunci când bombardierul B-52 a fost interceptat în apropierea spațiului aerian danez, în vecinătatea insulei Bornholm. Avionul rusesc Su-27, decolat de la Kaliningrad, a urmărit bombardierul Forțelor americane, intrând în spațiul aerian danez și comițând astfel o încălcare semnificativă a spațiului aerian al unui stat membru NATO, se arată în comunicatul citat.

Avioanele daneze au decolat imediat pentru a contracara încălcarea spațiului aerian, însă avionul Rusiei s-a întors înainte de a fi interceptat. Cu toate acestea, aeronavele Danemarcei au rămas în aer pentru a poteja suveranitatea spațiului aerian la națiunii NATO.

”Acest incident demonstrează încălcarea de către Rusia a regulilor internaționale, precum și a spațiului aerian suveran al unei națiuni aliate. Vom rămâne vigilenți și pregătiți să securizăm spațiul aerian al NATO 24 de ore/7 zile din 7”, a declarat generalul Jeff Harrigian, șeful Comandamentului Aerian aliat al NATO.

”Pătrunderea neautorizată în spațiul aerian suveran reprezintă o încălcare semnificativă a dreptului internațional. Incidentul de vineri este primul de acest fel din ultimii ani și arată un nou nivel al comportamentului provocator al Rusiei”, se mai arată în comunicatul citat.

NATO acuză că un avion militar al Rusiei a intrat în spațiul aerian al Alianței: Este o „încălcare gravă a dreptului internațional”

Screenshots from the two videos of the B-52 intercept by 2 Russian Air Force Su-27SM fighters yesterday morning over the Black Sea. 85/ pic.twitter.com/ZsyNZUH8bh