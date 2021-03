Nava Ever Given a fost deblocată, luni dimineață, la aproape o săptămână de când a eșuat în Canalul Suez (VIDEO)

Nava-container Ever Given a fost deblocată, luni, după aproape o săptămână în care a blocat complet Canalul Suez, a anunțat Inchcape Shipping Services, potrivit Reuters. În aceste condiții, există speranțe că circulația ambarcațiunilor ar putea fi reluată în curând pe Canalul Suez, care este una dintre cele mai aglomerate căi navigabile din lume.

Nava de 400 de metri lungime și peste 220.000 de tone a fost mișcată în jurul orei locale 4.30.

Nava Ever Given a fost deblocată, luni dimineață, la aproape o săptămână de când a eșuat în Canalul Suez

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi