New York: O mașină a intrat într-un grup de manifestanți „Black Lives Matter”. Șase persoane au fost rănite (VIDEO)

O mașină a intrat, vineri după-amiază, într-un grup de oameni în timpul unei manifestații „Black Lives Matter” de la New York. Șase persoane au fost rănite în urma incidentului, informează The Guardian. Deocamdată nu este clar dacă a fost vorba despre un accident sau un act voluntar.

Mașina, condusă de o femeie, a intrat în plin în mulțimea de oameni adunată în Manhattan la o manifestație „Black Lives Matter”. Cel puțin 50 de oameni se aflau în stradă în acel moment, potrivit poliției din New York.

Răniții au fost transportați la mai multe spitale din New York. Niciuna dintre victime nu este în stare gravă, leziunile suferite nu le pun viața în pericol, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și paramedici.

Femeia care conducea mașina care a intrat în mulțime a fost arestată.

O femeie care participa la manifestația a povestit că atunci că mașina a intrat în mulțime cu viteză, mai mulți oameni, dar și o bicicletă fiind aruncați în aer.

Aceasa a declarat pentru sursa citată că manifestația „Black Lives Matter” a început în Times Square și a fost organizată din solidaritate cu nouă imigranți fără documente care se află în custodia agenției SUA pentru Imigrări și care au intrat în greva foamei. Potrivit poliției și presei, protestul a fost sponsorizat de ”Black Lives Matter”.

Mișcarea „Black Lives Matter", care a luat amploare după ce afro-americanul George Floyd a fost ucis de un polițist american, în luna mai a acestui an, SUA fiind marcate de proteste violente la începutul verii, proteste care s-au propagat și în mari orașe din toată lumea.

Several people injured as a vehicle drives into #Manhattan #BlackLivesMatter protest. A witness video shows protesters slowing down the vehicle and trying to open the doors of the car pic.twitter.com/btGacB2XXw