Nicolas Sarkozy, fost preşedinte al Franței, pus sub acuzare într-un nou dosar. Ancheta a pornit de la o investigație jurnalistică (VIDEO)

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy este anchetat penal într-un nou dosar, al treilea de până acum, informează B1 TV. De data aceasta, fostul şef de stat este acuzat că, în 2007, ar fi primit bani de la fostul dictator libian, Muammar Gaddafi, o parte a banilor fiind livrați chiar cu valiza. Nicolas Sarkozy a negat acuzaţiile, pe care le-a caracterizat drept „o nedreptate”. Noile acuzaţii se adăugă unei lungi liste ce mai cuprinde infracţiuni precum deturnarea de fonduri sau aşa-numita coruptie pasivă.

Noua ancheta penală se bazează pe un set de informații mai vechi, dezvăluite pentru prima dată în 2012 de presa de investigație franceză. Era anul în care Sarkozy și-a și încheiat mandatul de președinte.

La acea dată, publicația "Mediapart" făcea public un document potrivit căruia, în 2007, Nicolas Sarkozy ar fi primit o susținere financiară de la Muammar Gaddafi de aproximativ 50 de milioane de dolari, o parte a acestor bani fiind livrați cu valiza.

Finanțarea ar fi fost destinată campaniei electorale a fostului președinte, una încununtă cu succes în cele din urmă, deoarece, în acel an, Nicolas Sarkozy a și devenit președinte.

